У бойца Емельяненко отнялись ноги

Российскому бойцу смешанного стиля (ММА) Александру Емельяненко назначили операцию на позвоночнике. У него отнялись ноги. О проблемах со здоровьем спортсмен рассказал в своем Telegram-канале.

Как сказал Емельяненко, у него разошлись межпозвоночные диски, грыжа передавила спинной мозг, у бойца отнялись ноги. Доктор сообщил спортсмену, что после операции у него уйдет на реабилитацию как минимум 10 месяцев.

По словам бойца, во время реабилитации ему будет запрещено выступать и тренироваться. В результате Емельяненко придется отменить бой-реванш с блогером Артемом Тарасовым, который должен был состояться 29 марта.