Невестка Наташи Королевой показала результат пластической операции: стала еще красивее

Единственный наследник Наташи Королевой в прошлом году женился на своей давней возлюбленной Мелиссе. В Сети девушку дразнили за необычную внешность, а оказалось, что у нее серьезная проблема с челюстью.

Как рассказала Королева, ее невестка несколько лет назад из провинции перебралась в Москву, чтобы воплотить в жизнь свою главную мечту — сделать операцию и исправить прикус. В детстве Мелисса ударилась подбородком, из-за этого ее челюсть стала неправильно развиваться.

Месяц назад невестка исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" объявила радостную новость: "Мне сделали операцию по наращиванию кости на челюсти!" После хирургического вмешательства Мелисса не пряталась от публики, но первые дни она выглядела отекшей.

А накануне девушка вышла в свет и все ахнули. Отек спал и жена Архипа Глушко расцвела. Она превратилась в самую настоящую красавицу.