Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака

Овны

День благоприятен для подписания документов, оформления бумаг, собеседований, переговоров. Будьте посерьезнее, чтобы не попасть впросак.

Тельцы

Финансовая удача на вашей стороне – возможны неожиданные поступления денег. Хороший день для планирования бюджета, инвестиций или покупок.

Близнецы

Юпитер в вашем знаке сегодня поддерживает разговорчивая Луна. Вам будет легче привлечь внимание окружающих, наладить связи и проявить себя.

Раки

Сегодня вам захочется уединения и тишины. Хороший день для работы с внутренними состояниями, размышлений или обращения к психологу.

Львы

День благоприятен для знакомств, активности в соцсетях или поиска новых идей. Могут прийти неожиданные приятные новости от близкого окружения.

Девы

Рабочие дела продвигаются вперед – ждите предложений о сотрудничестве. Хороший день для встреч, но также важно не откладывать текущие задачи.

Весы

Учеба, курсы, книги – любые знания принесут Вам пользу. День удачен для общения с преподавателями, поиска информации, научной работы.

Скорпионы

Не знаете, как обсудить финансовые темы с кем-то важным? Звезды помогут: для начала составьте список тем и отправьте ему, предложив поговорить.

Стрельцы

Романтика очень нужна! Весна – время любви, но ретро Венера, увы, не обещает ничего хорошего, разве что появление на горизонте кого-то из бывших.

Козероги

Рабочие процессы потребуют внимания – сегодня многое можно упростить и организовать. Также это хороший день для заботы о здоровье, занятий спортом.

Водолеи

Не пропустите этот день – он просто создан для реализации творческих идей. А еще вам доставит особую радость отдых, хороший сериал или поход в кафе.

Рыбы

Дома у вас произойдут приятные события или поступят радостные новости от родственников. Тем, кто хочет переехать, можно просматривать варианты.