ВС России нанесли удар по центру подготовки десанта под Одессой

ВС России нанесли удар по центру подготовки десанта в Сергеевке Одесской области. Сергеевка известна своими пансионатами, кемпингами и домами отдыха. В последнее время популярное место отдыха используется для тренировок десанта, военных обучают англоязычные инструкторы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным Лебедева, всего за 5 марта в этом районе зафиксировано шесть прилетов. Три из них — в порту Ильичевска (ныне Черноморск). В пригороде Одессы удар пришелся на Совиньон, а также в Аркадию. Большая часть города осталась без электроснабжения.

Также, по данным подполья, удары нанесены в Харьковской области. Поражено предприятие по производству беспилотников. Также прилетело по складу и скоплению техники ВСУ. Всего в Харькове и области зафиксировано шесть прилетов.