Трамп не отменил решение о военной помощи Украине после извинений Зеленского

Стало известно о реакции президента США Дональда Трампа на извинения Владимира Зеленского. Американский лидер сообщил, что ценит слова главы Украины, но при этом решение о приостановке военной помощи Киеву он не отменил.

Как пишет газета The New York Times, Трамп дал понять, что готов перезагрузить отношения. Однако Зеленскому еще придется доказать искренность своих слов. Возобновлять военную помощь Киеву Вашингтон не спешит.

Отметим, что в ходе обращения к Конгрессу Трамп еще раз подчеркнул, что появился реальный шанс окончить конфликт. По словам президента США, от России поступили "мощные сигналы" о готовности к мирным переговорам.