Путин призвал МВД усиливать работу по борьбе с киберугрозами

Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии МВД. Выступая в начале встречи, президент призвал наращивать работу ведомства по всем направлениям, прежде всего, в сфере обеспечения безопасности граждан.

Особого внимания, по мнению Владимира Путина требуют меры противодействия киберугрозам, число преступлений в данной сфере в последнее время значительно выросло. Обсудил президент и миграционную политику.