Путин призвал МВД усиливать работу по борьбе с киберугрозами

Владимир Путин принимает участие в расширенном заседании коллегии МВД. Выступая в начале встречи, президент призвал наращивать работу ведомства по всем направлениям, прежде всего, в сфере обеспечения безопасности граждан.
Особого внимания, по мнению Владимира Путина требуют меры противодействия киберугрозам, число преступлений в данной сфере в последнее время значительно выросло. Обсудил президент и миграционную политику.
"Приоритет здесь - безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности. Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать инструменты иммиграционного контроля. Все эти подобного рода поручения, все поручения на этот счёт уже даны. Мы с министром уже неоднократно обсуждали, вот сейчас только затронули эту тему. Думаю, здесь нужно усиливать эту работу", - отметил Путин.