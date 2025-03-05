Названы самые востребованные профессии в России

Глава министерства труда и социальной защиты России Антон Котяков назвал самые востребованные в ближайшие пять лет профессии. Без дела точно не останутся те, кто умеет работать руками.

По словам министра, в стране вырастет потребность в квалифицированных рабочих, среди них механики, ремонтники транспортных средств, электромонтажники, слесари-инструментальщики, строители и рабочие-отделочники. Также на рынке труда будет высокий спрос на программистов, врачей, инженеров, архитекторов и проектировщиков.

Как отметил глава министерства, в перспективе ближайших пяти лет стране потребуются дополнительно около 3,1 миллиона работников. В правительстве готовы приложить усилия для того, чтобы россияне, которые только выбирают профессию, отдавали предпочтение наиболее дефицитным специальностям, пишет "Российская газета".