Подразделения группировки ВС России "Север" продолжают наступление в Курской области. Нанесено поражение формированиям нескольких бригад ВСУ в районе Суджи. Отражено три контратаки противника, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Бондаревка, Викторовка, Южный, а также Мирополье, Новенькое и Юнаковка Сумской области. ВСУ потеряли за сутки более 215 военнослужащих, танк, стация радиоэлектронной разведки, инженерная машина разграждения, а также шесть пунктов управления беспилотниками.

За время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65060 военнослужащих. Уничтожено 384 танка, 2131 боевая бронированная машина, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS. Поражено 118 станций РЭБ, девять РЛС ПВО, пять мостоукладчиков и инженерная разведывательная машина.