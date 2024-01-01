Путин отметил достижения полиции и поставил перед правоохранителями важные задачи

Свое выступление перед коллегией МВД Владимир Путин начинает с благодарности ко всем присутствующим за их преданность службе.

Особо отмечу тех, кто несет службу на Донбассе, в Новороссии, Курской области. В сложных условиях вы работали достойно и профессионально. Делали все, чтобы помочь людям защитить правопорядок, обеспечить ритмичную, каждодневную работу территориальных подразделений. Так, в прошлом году практически в полном объеме завершена паспортизация жителей освобожденных районов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Благодаря слаженной работе сотрудников ведомства в прошлом году в стране улучшился показатель раскрываемости убийств и квартирных краж. Снизилась и уличная преступность, в том числе среди подростков. Сокращается число рецидивов. Президент подчеркивает: в таком темпе нужно идти и дальше.

В этой связи прошу обратить дополнительное внимание на раскрываемость преступлений, совершенных с использованием информационных технологий. Тем более что в прошлом году, к сожалению, их число, вы это хорошо знаете, выросло, а ущерб превысил 200 миллиардов рублей. Причем почти четверть обманутых, пострадавших людей – это пенсионеры. Обращаю внимание, что раскрываемость таких преступлений, к сожалению, тоже, снизилась и составила порядка 23 процентов. Ваша задача во взаимодействии с другими профильными ведомствами – искать новые, более эффективные методы борьбы с этой угрозой, в том числе в рамках единой системы противодействия подобным преступлениям. Такая система создается сейчас в соответствии с национальными целями развития России.

Серьезные задачи стоят перед МВД и в миграционной сфере. Президент призвал активнее использовать современные инструменты контроля.

МВД совместно с другими профильными службами нужно изучить возможность отказа от бумажной миграционной карты и перехода к электронной авторизации выходцев из зарубежья. Подчеркну: эти и другие новации должны найти отражение в обновлённой Концепции государственной миграционной политики, которую нужно принять уже в этом году, как можно быстрее. И, конечно, следует развивать имеющиеся механизмы поддержки возвращения на Родину наших соотечественников, а также тех иностранцев, которые разделяют наши традиционные ценности, хотят жить и работать в нашей стране.

Россия - многонациональная и сплоченная страна, подчеркивает Путин. Национальная и религиозная нетерпимость, а также агрессивный радикализм – это угроза такому единству. В 2024-м возросло на четверть количество выявленных преступлений на этнической почве - это уже доклад министра внутренних дел Владимира Колокольцева. Совместно с Роскомнадзором постоянно проводится мониторинг и в интернете. Радикальный контент оперативно выявляется и блокируется.

"Месяц назад полиция получила право самостоятельно принимать решение об административном выдворении выходцев из зарубежья. В отношении незаконно находящихся в России введён режим высылки и создан реестр контролируемых лиц. Совершение преступления нелегальным мигрантом стало отягчающим обстоятельством. В связи с причастностью к противоправным деяниям прекращено гражданство почти 1,5 тысячам человек", - сообщил Колокольцев.

Глава МВД отмечает: есть и проблема - нехватка кадров. Президент поручил правительству подготовить меры поощрений для тех, кто хочет устроиться на работу в органы. Речь о социальных гарантиях и повышении денежного содержания сотрудников. Особое внимание Путин просил уделить обеспечению безопасности объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Мы с вами хорошо понимаем, что страна наша живет, работает и сражается за свое будущее, проходит через очень сложный, важный этап своей истории и этап своего развития. Мы скоро все с вами будем отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В условиях навязанного нам вооруженного конфликта, проведения специальной военной операции вся правоохранительная сфера и ключевое ее звено – МВД – всю свою деятельность, безусловно, должны строить, исходя из этих угроз, которые, безусловно, возникают в сегодняшней ситуации. Порядок, дисциплина, строгое соблюдение закона должны быть абсолютно обеспечены и гарантированы. Никакой расхлябанности ни в коем случае ни по одному направлению деятельности допускать нельзя.

Президент подчеркивает: все, что сейчас делается на линии фронта и в тылу, должно быть подчинено одной цели - нашей победе.