Педагогам пообещали новую систему оплаты труда к 2027 году

В России планируют утвердить и реализовать на практике новую систему оплаты труда педагогов. Об этом в среду, 5 марта, рассказал заместитель председателя российского кабмина Дмитрий Чернышенко.

Как пояснил вице-премьер, в 2026 году с учетом результатов пилотных проектов будет утверждена новая система оплаты труда педагогических работников. Планируется, что с 2027 года эта новая система будет внедрена во всех образовательных организациях России, сообщает РИА Новости.

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что величины средней заработной платы педагогов в разных регионах России могут расходиться в пять раз.

Как подчеркнул глава Минпросвещения, необходимо сделать так, чтобы в фонде оплаты труда педагогов 70% приходилось на оклад, а остальные 30% составляли компенсационные и стимулирующие выплаты, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин признавал, что одна из важнейших составляющих, стимулирующая молодых людей идти в науку и образование, – это зарплата. Однако президент подчеркивал, что это не самое главное в педагогике и научно-исследовательской деятельности, ведь туда идут люди, "которые мозгами живут, а не желудком".

Глава федерального правительства Михаил Мишустин рассказал, что в планах российских властей — повысить уровень подготовки учителей и устранить дефицит педагогов в учебных заведениях нашей страны.