ВСУ в надежде укрепить свою группировку в Курской области бросают в бой в Суджанском районе "мобилизованное мясо". Об этом сообщили РИА Новости военнослужащие группировки войск "Север".

По данным российских бойцов, украинское командование отправляет на смерть малоопытных 18-летних военнослужащих. Противник не прекращает попыток усилить свою группировку. Необученные украинцы отправляются в контратаки на российских морпехов на юге Суджанского района.

В Минобороны ранее сообщили, что за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 65060 военнослужащих. Только за последние сутки отбито три контратаки ВСУ, убито и ранено 215 боевиков.