Стало известно, как выглядит Елена Кондулайнен после инсульта

О своей болезни Елена Кондулайнен не любит распространяться, но не скрывает, что несколько лет назад перенесла инсульт. По словам актрисы, ей потребовалось полтора года и миллионы рублей, чтобы вернуться к нормальной жизни. Все заботы об артистке взяли на себя ее сыновья.

Сейчас в распоряжении программы "Ты не поверишь!" появились кадры с 66-летней артисткой. На них видно, как Елена занимается физкультурой. Облаченная в белые толстовку, носки и кроссовки и красные лосины Кондулайнен выполняет различные упражнения. Бдительно следит за ней тренер-реабилитолог. Как кокетливо отметила Елена, ее любимое упражнение - секс.

Когда у артистки спросили, связывался ли с ней кто-то из коллег после того, как ее сразил инсульт, она с улыбкой ответила, что нет. По ее мнению, они просто испугались, решив, что это заразно. И чтобы с ними того же не случилось, коллеги решили держаться от нее подальше.

Меж тем сама Кондулайнен после инсульта училась заново ходить и говорить. И ей это удалось! "Видите, как я шикарно говорю? А некоторые вообще не говорят... Я сразу как-то восстановилась. И плавала, и на Кубу летала, и летала в Тунис, и в Египет, и в Турцию. Актриса, понимаете, она не дает себе спуску", - заключила Елена.