Известного американского певца и его 5-летнюю дочь убили на улице

В Техасе погибли певец Ронни Смит, известный под псевдонимом G$ Лил Ронни, и его дочь Ри Мани. За день до трагедии девочке исполнилось пять лет.

Певца и его ребенка застрелили около 11 часов утра на автомойке. Судя по записи с камеры наблюдения, артист мыл свой автомобиль, когда к нему подъехала белая KIA. Из машины вышли двое мужчин и открыли стрельбу. Сначала они убили ребенка, G$ Лил Ронни попытался скрыться, но не успел добраться даже до ближайшего здания.

Преступники после расправы скрылись. Но полиция оперативно задержала подозреваемых. Их мотивы не называются.

Между тем, свидетели говорят, что слышали не менее 20 выстрелов. Злоумышленники ехали на заправку с одной целью — убить G$ Лил Ронни.