Санкционное давление, которое оказали недружественные России страны в том числе на цветоводство, не сломило нашу экономику. На это указал в среду, 5 марта, глава российского правительства Михаил Мишустин.

Политик посетил тепличный комплекс Подосинки в подмосковном Дмитрове, где в закрытом грунте выращивают розы. Как подчеркнул премьер-министр, "вы выращиваете то, что мужчины дарят женщинам 8 марта" — "очень приятно видеть, какими заботливыми руками вы это делаете".

Цветоводство оказалось в непростой ситуации из-за западных санкций, что "сначала всех немного повергло в шок, потому что много закупалось цветов", напомнил Михаил Мишустин. И хотя "наших женщин западными санкциями хотели лишить цветов", сделать это Западу не удалось, цитирует премьер-министра пресс-служба кабмина.

Тем временем ходят слухи о том, что на фоне постепенного восстановления российско-американского диалога Вашингтон готовится снять рестрикции, введенные против Москвы. Однако в Кремле подчеркнули, что это "абсолютная какофония информационная", а официальных заявлений по данной теме не было.

При этом источники уверяют, что Белый дом поручил Госдепартаменту и Министерству финансов США составить список ограничительных мер, которые могут быть ослаблены в рамках переговоров с представителями России уже в самое ближайшее время.