Париж вспомнил об охраняющем российские активы международном праве

Российские замороженные активы трогать нельзя, они охраняются международным правом. Франция не может к ним прикасаться, заявила официальный представитель французского правительства Софи Прима.

Франция соблюдает международное право, утверждает Прима. В то же время, по ее словам, изучается вопрос, каким образом и на каких условиях эти активы могли бы быть частично использованы для помощи Украине.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее также заявил, что конфискация замороженных Западом активов России противоречила бы международному праву. По словам Макрона, право необходимо уважать, передает ТАСС.