Путин велел активнее решать вопрос с нелегальными мигрантами

Новая версия концепции миграционной политики России должна быть принята как можно скорее — уже в 2025 году. К этому призвал российский лидер Владимир Путин, выступая в среду, 5 марта, на коллегии Министерства внутренних дел России.

Президент призвал активизировать и усилить борьбу с нелегальной миграцией, "в том числе и административно внимание уделить, и со стороны правительства".

Путин предложил изучить возможность отказа от бумажной миграционной карты и перехода к электронной авторизации приезжих из-за рубежа, а также применять современные инструменты миграционного контроля, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, возглавляющий межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования миграционной политики, предупредил об опасности этнических анклавов мигрантов. Политик отметил, что опасность возникает, если приезжие не работают и не учатся, не желая при этом соблюдать законы принявшей их страны.

На этом фоне в Москве решили ввести дополнительные меры для контроля за мигрантами, чтобы повысить уровень безопасности в столице. Трудовые мигранты и ряд других категорий иностранцев теперь будут должны оформлять специальные удостоверения с электронным чипом и QR-кодом. Пока это эксперимент, помогающий отладить принцип и технологию.