Принц Уильям оказался в больнице

Принц Уильям посетил Королевскую Беркширскую больницу. Отметим, что будущий король является патроном NHS Cherities Together. Уильям обсудил влияние организации, в частности, сколько было собрано во время пандемии. Интересно, что именно в этой больнице появилась на свет Кейт Миддлтон!

Об этом стало известно благодаря свежей публикации, которая появилась на официальной страничке Уильяма и Кэтрин в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Будущий британский король появился перед общественностью в черных брюках, темно-сером пиджаке и светлой рубашке с первыми двумя расстегнутыми пуговицами. Завершали образ замшевые ботинки и щетина на лице.

Отметим, что в Сети многие пользователи благодушно восприняли решение Уильяма отращивать бороду. Перемена во внешности принца появилась в то время, как его супруга Кейт Миддлтон боролась с онкологическим заболеванием. Говорят, в какой-то момент Уильям попросту перестал следить за собой, целиком сосредоточившись на лечении жены.