Джигурда признался, что на самом деле происходит между ним и Волочковой

Актер Никита Джигурда и балерина Анастасия Волочкова были практически неразлучны. А потом грянул скандал, после которого артисты перестали общаться.

В январе прошлого года неизвестные слили в Сеть видео с эротическим танцем актера и балерины. В ролике Никита в порыве чувств встал перед Анастасией на колени и сорвал с нее штаны. Когда Волочкова узнала, что эти кадры разлетелись по интернету, она подала заявление в СК России. Балерина винила в сливе Джигурду, ведь на момент записи видео в доме находились только звезда фильма "Любить по-русски" и его помощник.

В интервью NEWS.ru Джигурда рассказал, что нашумевший ролик был частью репетиции творческого проекта, в котором предполагалось объединить балет с чеховским "Медведем". Также Никита объяснил, что сейчас происходит между ним и балериной. По словам актера, они с Волочковой "разобрались" в ситуации, но по-прежнему почти не общаются. Но дело не в обидах, а в том, что Джигурда занят семьей и творчеством, ведь в Россию вернулась его жена Марина Анисина. Актер отметил, что супруга не была против его дружбы с Волочковой.

"Она понимала и разрешала. Я люблю обнимашки. Без подключения "нижнего этажа" и сердечной чакры. Марина меня очень хорошо знает. У нас судьбоносная связь… С Анастасией мы сейчас почти не общаемся и не видимся. Вернулась Марина, я занят семьей и творчеством", — заявил Джигурда.