Глава ЦРУ подтвердил прекращение передачи разведданных Киеву

Американские власти взяли паузу в оказании военной поддержки украинским властям, в том числе "на фронте разведки". Об этом в среду, 5 марта, рассказал директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф.

Как рассказал Рэтклифф, которого цитирует журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрич, решением приостановить военную помощь Киеву, в том числе в предоставлении разведывательной информации, Соединенные Штаты стремятся "добиться ответственности от всех за установление мира".

При этом The Financial Times пишет, что, хотя США и перестали предоставлять разведданные Украине, однако Вашингтон продолжает передавать информацию о России и Украине своим ближайшим союзникам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что если Вашингтон и правда перекроет все поставки Киеву, украинская армия утратит большую часть всех боеприпасов, боевой техники и разведданных.

Вслед за этим выяснилось, что Лондону запретили делиться с киевским режимом полученными от Вашингтона разведывательными данными. Этот запрет касается Центра правительственной связи Великобритании, шпионских агентств и разведывательных подразделений британского Министерства обороны.