"Опа!": Пугачева пошалила перед Галкиным

Алла Пугачева отличается не только талантом драматической актрисы, но и комедийной. За свою песенную карьеру Примадонна не раз шутила на сцене и выкидывала разные фортели. Юмор спасал артистку в самые непростые периоды жизни. Вот и сейчас, будучи далеко от родины, Примадонна старается шутить.

Ее молодой супруг, признанный иноагентом Максим Галкин на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" опубликовал видео, на котором запечатлена его супруга. Облаченная в желтое платье и накинутом сверху белом плаще Алла показала необычный торт, сделанный в виде бутонов и листьев тюльпанов. Отломив кусочек, Примадонна попробовала его на вкус, а затем, под дружный смех друзей и возглас супруга: "Опа!" она широко открыла рот, сделав вид, что сейчас съест половину десерта.

Артистка вместе с мужем и друзьями разместилась на веранде возле бассейна, с одной стороны окруженного пальмами и прочей тропической растительностью. Где сейчас находится Пугачева, точно неизвестно, ведь после отъезда из России она пожила и в Израиле, и на Кипре, и в Латвии.