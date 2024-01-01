Роспатент отказал SHAMAN в регистрации товарного знака "Я русский"

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отклонила заявление певца Ярослава Дронова, известного под творческим псевдонимом SHAMAN, на регистрацию товарного знака "Я русский".

Как уточняет Telegram-канал Baza, SHAMAN решил официально "застолбить" за собой право на этот бренд, названный фразой из его хита, в октябре 2024 года. Судя по заявлениям, направленным в Роспатент, певец подумывал выпускать под этой маркой спиртные напитки, шампуни, помаду, ароматизаторы воздуха и ряд других товаров.

Однако в конце февраля в карточках заявок в базе Роспатента появился статус "Уведомление о результатах проверки соответствия". Патентный поверенный Кирилл Митягин пояснил, что так обозначают предварительный отказ в регистрации бренда, иначе стояла бы пометка "Решение о регистрации".

Baza утверждает, что Роспатент решил отклонить заявки на фоне активного недовольства общественников. Однако SHAMAN еще может побороться за бренд — у заявителя есть шесть месяцев на подготовку контраргументов, а также право обратиться в Палату по патентным спорам и в суд.

Летом 2024 года Ярослав Дронов получил звание заслуженного артиста России. В Кремле пояснили, что ощущение, возникающее от его творчества, "встало абсолютно в унисон с теми чувствами, которые испытывает наше консолидированное общество".

Несмотря на столь высокую оценку, SHAMAN остался без крупного гонорара. Его выступление планировалось на праздновании дня Ставропольского края в сентябре, участие певца в праздничном концерте оценили в 15 миллионов рублей. Однако местные жители сочли эту сумму чрезмерной и проголосовали против развлечений в период спецоперации, тем более столь дорогих. Деньги за несостоявшееся выступление пришлось вернуть в региональный бюджет.