Ушедшая от Райкина Евгения Лоза: "Я довольна своей судьбой, жизнью и карьерой"

Евгения Лоза начала рано сниматься в кино. Еще будучи студенткой она отметилась в таких фильмах как "Марш Турецкого" и "Каменская". А ведь будущая звезда экрана училась на курсе Константина Райкина. Однако из-за предложения сняться в кино Евгения Лоза была вынуждена сделать тяжелый выбор - ей пришлось покинуть учебное заведение.

"Студентам Константина Аркадьевича запрещалось сниматься во время учебы, поэтому и пришлось уйти. Сложно сказать - жалею или нет. Я довольна своей судьбой, жизнью и карьерой", - заявила Евгения Лоза.

Она отметила, что не знает, как сложилась бы ее судьба, если бы тогда приняла решение остаться на курсе и отказаться от съемок в фильмах, которые в итоге стали известными на всю страну.

"Считаю, что, если тебе дается шанс, нужно брать его и использовать. Я побоялась упустить свой, и все сложилось хорошо. Возможно, мои работы были бы более интересными и громкими, если бы я окончила Школу-студию. Но, с другой стороны, их вообще могло бы и не быть. Сейчас можно только гадать", - заключила актриса в беседе с Teleprogramma.pro.