Определенные развязки по итогам встреч российских и американских политиков в Эр-Рияде и Стамбуле уже наметились. Об этом заявила в среду, 5 марта, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как подчеркнула спикер внешнеполитического ведомства, "уже есть какие-то развязки", однако "при этом сохраняется большое количество вопросов". Конкретизировать Захарова не стала.

Представитель МИД России отметила, что диалог продолжается, "переговоры идут, начались, контакты существуют", однако конкретики по Украине еще нет, поскольку предводитель киевского режима Владимир Зеленский сам себе запретил переговоры с Москвой, сообщает ТАСС.

Ранее источники заявляли, что можно с большой долей уверенности ожидать, что в ближайшее время санкции Соединенных Штатов против России будут сняты по решению президента США Дональда Трампа. Однако конкретных сроков нет.

Белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что потенциальный союз России и Соединенных Штатов возможен и очень важен, тем более что у этих держав сейчас нет врагов. Однако политик предостерег Вашингтон от попыток рассорить Москву с Пекином.