Госдума одобрила ужесточение законодательства об иноагентах

Государственная дума в среду, 5 марта, одобрила в первом чтении поправки в законодательство о штрафах за несоблюдение иностранными агентами законных требований Министерства юстиции России.

В случае окончательного принятия законопроекта наказывать рублем будут в размере от 30 до 50 тысяч рублей, если речь идет о физических лицах. Также штрафы составят от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.

Наряду с этим одобрены поправки о полном запрете иностранным агентам осуществлять просветительскую и образовательную деятельность. Это распространяется на такую работу в отношении как несовершеннолетних, так и лиц, достигших совершеннолетия, сообщает РИА Новости.

Ранее глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев пообещал, что законотворцы исключат лазейки из законодательства об иноагентах — например, относительно смены названия, под которым юридическое лицо попало в соответствующий реестр.