Путин обсудил с правительством комплексные меры по борьбе с интернет-мошенниками

Комплексные меры по борьбе с мошенниками, которые обманывают и обкрадывают россиян в интернете и с помощью массовых обзвонов, стали темами совещания президента с членами правительства. Оно прошла в режиме видеоконференции.

Самозапрет на кредиты через Госуслуги действует всего четыре дня. И уже 3 миллиона граждан воспользовались этой мерой. По аналогии предлагается дать возможность россиянам ограничить себе возможность покупки сим-карт, чтобы мошенники не могли оформить их на себя. В законе также есть меры по запрету на звонки из-за рубежа и ограничение для чиновников и госслужащих на звонки через мессенджеры. Так звонят только знакомые или мошенники.

Кроме того, считают в правительстве, нужно усилить ответственность так называемых дропов, которые помогают выводить краденные деньги. А также обязать банки и телефонные компании возмещать похищенные деньги, если они не защитили клиентов.