Официальный Лондон стремится не допустить прямого военного столкновения с Россией в результате отправки миротворческого контингента на Украину. Такое заявление сделал в среду, 5 марта, глава британского правительства Кир Стармер.

Говоря о рисках боестолкновений между британскими военными, которых могут перебросить на Украину под видом миротворцев, с бойцами ВС России, Стармер заверил, что "это последнее, что кто-либо хочет видеть".

Однако отказываться от планов миротворческой миссии Великобритания не собирается, даже зная, что российская сторона выступает категорически против появления иностранных военных на Украине, сообщает ТАСС.

Ранее российский посол в Лондоне Андрей Келин отмечал, что в Великобритании понимают ошибочность тактики по поддержке Украины, но далеко не все. Например, Стармер уверяет, что Великобритания могла бы стать мостом между Европой и США в мирном процессе на Украине .

И до этого британские политики вели себя не самым достойным образом. Борис Джонсон в бытность главой британского кабмина пытался заверить российского президента Владимира Путина в том, что Украина в обозримом будущем не вступит в НАТО.