"Ненавижу Тарковского": режиссер Андреасян взорвался на встрече со студентами

В Сети распространилось видео с лекции в одном из столичных киноколледжей. Пообщаться со студентами пришел известный режиссер Сарик Андреасян. Однако в какой-то момент беседа пошла не по плану. Режиссер сильно распалился и плюнул в классика мирового кинематографа Андрея Тарковского, передает Starhit.

"Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Если вы позвали меня обсуждать это, то я не готов. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на фиг", - вспылил Сарик.

Режиссер заявил, что не намерен прозябать в нищете и рассматривает киноиндустрию как способ заработать хорошие деньги, а "маргинальное кино" его не привлекает.

"Маленькие детишки, зачем вы меня позвали? Я занимаюсь этим 20 лет, вы думаете, я не смотрел всю чепуху, о которой вы рассказываете? Это моя жизнь и мой выбор", - отрезал режиссер.

Отметим, что в последнее время Сарик Андреасян занят съемками отечественных сказок и ремейков прославленных мультфильмов. Некоторые из них находятся в процессе съемок и выйдут даже не в этом году: "Сказка о царе Салтане", "Простоквашино", "Домовенок Кузя", "Сказка о потерянном времени", "Приключения желтого чемоданчика", "Денискины рассказы" и другие.