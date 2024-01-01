В среду, 5 марта, в Министерство иностранных дел России был вызван посол Республики Молдова в Москве Лилиан Дарий. Российская сторона выразила недоумение в связи с тем, что власти Молдавии до сих пор игнорируют посла России, который прибыл в Кишинев еще в октябре 2024 года.

Как уточняется на официальном сайте МИД России, у Олега Озерова, находящегося в Кишиневе в статусе чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации, до сих пор не приняли верительные грамоты.

Это нарушает положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, поэтому молдавскому послу в Москве вручили вербальную ноту протеста, потребовав объяснений.

Игнорируя свои обязанности в отношении российского посла, молдавские власти, тем не менее, не забывают о нем, когда нужно обвинить в чем-либо Россию. В феврале Олега Озерова вызывали во внешнеполитическое ведомство Молдавии в связи с тем, что действия ВС России якобы создают серьезную угрозу безопасности молдавских граждан.

При этом молдавские власти обнародовали конфиденциальный документ по вопросам поставок газа. Москва сочла, что этот недружественный шаг дополнительно подрывает доверие к дипломатии Молдавии.