Наталья Андрейченко перенесла клиническую смерть

Наталья Андрейченко снялась в новом выпуске скандально известного ток-шоу "Пусть говорят". Знаменитая актриса откровенно рассказала, что перенесла клиническую смерть, когда попыталась закодироваться неким экспериментальным препаратом.

Это случилось много лет назад. Андрейченко рассказала, что сама поняла, что у нее серьезные проблемы с алкоголем, она обратилась за помощью к отцу. Он нашел врачей, и они отправились по адресу. Процедура проходила в одной из московских типовых квартир. Там оказалось трое медиков, которые согласились закодировать Андрейченко за определенную сумму.

"Мы знали, что на мне опробуют новые медицинские препараты, поэтому заплатили 150 долларов. Это был эксперимент над моим телом", - сообщила актриса.

Поначалу после укола Наталья не почувствовала никаких изменений. А затем начала задыхаться и вдруг почувствовала удивительную легкость и эйфорию. Андрейченко рассказала, что ей стали видеться родные и разные города. Она вдруг почувствовала себя всемогущей.

Меж тем у отца Андрейченко началась истерика, когда он увидел, что та не реагирует. Медики начали проводить реанимационные мероприятия. Все это Наталья словно видела со стороны.

"Я не понимаю ничего, не хочу терять эту свободу, ведь никогда не чувствовала себя настолько счастливой. И вдруг приносят прибор с наушниками, подсоединяют его… И я прилетела в тело обратно, ударилась об него, неприятно было входить, хотя вылетела легко. Первая мысль после приземления: „Ну все, ты в тюрьме", - рассказала актриса.

Уже позднее, живя в США, Наталья Андрейченко снова оказалась на пороге жизни и смерти. Этот опыт заставил ее пересмотреть свою жизнь. Теперь, утверждает актриса, она иначе смотрит на мир и жизнь, старается совершать добрые поступки, убежденная, что осталась на этой земле ради определенной миссии.