ЦБ и кабмин предложили новые меры против телефонных и интернет-мошенников

Правительство России намеревается ввести самозапрет на оформление сим-карт, сделать это можно будет через портал "Госуслуг." Об этом рассказал в среду, 5 марта, российский вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещании у президента по вопросам противодействия телефонному и интернет-мошенничеству.

Как подчеркнул замглавы правительства, такая мера поможет избежать кражи телефонных номеров мошенниками. Злоумышленники нередко используют номера телефонов, которые оформлены на других граждан — завладев их персональными данными, преступники затем оформляют на них сим-карты.

На этом же совещании глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор изучает возможность введения лимита банковских карт, которые можно оформлять на одного человека. Этим способом хотят бороться с дропперством — мошенническими схемами с применением банковских счетов и карт.

Как подчеркнула Набиуллина, "нормальному человеку не нужно 100 карт разных банков". ЦБ предлагает ограничить их количество, например, пятью — в одном банке и двадцатью — всего, в различных кредитно-финансовых организациях, сообщает "Интерфакс".

Проблема противостояния телефонным мошенникам остается одной из самых актуальных и для властей, и для населения России. Ущерб, наносимый операторами мошеннических кол-центров, в том числе на Украине, исчисляется миллиардами рублей.