Названы худшие подарки на 8 марта

Как показал свежий опрос, только 45% женщин хотели бы получить на 8 марта цветы. При этом, 65% мужчин планируют дарить именно их. 18% намерены презентовать даме сердца самое ценное – себя. А 14% называют более конкретный вариант – секс.

Большинство женщин хотели бы получить в качестве подарка путешествие, романтическое свидание, украшения, квартиры, машины или (на худой конец) просто деньги. В топе худших подарков, по мнению дам – открытки в соцсетях, а также те самые наборы из супермаркетов с шампунями, гелями для душа и кремами.

24% опрошенных не любят получать презенты без учета их вкусов, а 23% дам разочаровываются, когда он покупается в последний момент. Также женщин раздражают подарки "для галочки" (30%). А еще каждая пятая приходит в ярость от фразы: "Я думал, это не так важно", сообщает "Сноб".