На актера Глеба Калюжного завели дело об уклонении от призыва

В отношении актера Глеба Калюжного, известного по сериалам "Вампиры средней полосы" и "Трудные подростки", завели уголовное дело об уклонении от службы в армии. Об этом в среду, 5 марта, рассказали в российских правоохранительных органах.

Как уточняет РИА Новости, дело против Калюжного расследуют по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса России (уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы). Актер, если его осудят, может лишиться свободы на срок до двух лет.

При этом Калюжный продолжает активно сниматься, на экраны в феврале вышел сериал "Челюскин. Первые" и фильм "Красный шелк" с его участием. 26-летний актер дает интервью и участвует в афтограф-сессиях в Москве, судя по его Telegram-каналу.

Другой актер, в отличие от Калюжного, готов отправиться в ряды ВС России, хотя не обязан этого делать. 72-летний Стивен Сигал заявлял, что, "если понадобится", умрет за президента России Владимира Путина. Он также называл себя на сто процентов русофилом и на миллион процентов русским.

В День защитника Отечества президент России Владимир Путин принял в Кремле участников специальной военной операции. Он высоко оценил силу их духа и решимость побеждать. Российские бойцы проявляют себя как истинные патриоты России, отметил президент.