Песков пожаловался на происки телефонных мошенников

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что и ему не раз звонили телефонные мошенники, пытавшиеся "развести" политика.

Как рассказал официальный представитель Кремля в комментарии корреспонденту Life, злоумышленники "звонили неоднократно", однако на их приемы "пока не ловился".

Дмитрий Песков рассказал, что ему даже удалось спасти от телефонного мошенника одного из своих близких родственников — тот "чудом не стал жертвой", но, к счастью, "случайно вовремя поделился со мной".

Ранее сообщалось, что в рамках борьбы с телефонными мошенниками россиянам могут разрешить устанавливать самозапрет на оформление сим-карт. Сделать это можно будет через портал "Госуслуг", по аналогии с уже заработавшим сервисом самозапрета на оформление кредитов.

Между тем мошенники стали использовать квитанции на оплату коммуналки для своих преступных схем. Россиян предупредили, что в их почтовые ящики могут попасть фейковые платежки. Люди сканируют QR-код и гасят "задолженность", теряя при этом личные данные.