Европейские лидеры настоятельно рекомендуют Зеленскому срочно мириться с Трампом

Вашингтон полностью прекратил передачу Киеву разведданных и запретил Великобритании делиться ими с Украиной. Такой шаг значительно затруднит положение ВСУ на фронте, которое и без того ухудшается с каждым днем.

Накануне США перекрыли поставки вооружения на Украину и пока не возобновили их, несмотря на заверения Зеленского о том, что он готов идти на переговоры. Перспектива урегулирования украинского конфликта стала одной из тем выступления Дональда Трампа перед Конгрессом. Но не единственной.

Репортаж Лилии Акиньшиной.