Банк России проводит Весеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности

В программе сессии – занятия на актуальные финансовые темы: грамотное распоряжение личными финансами, ответственное кредитование, финансовая безопасность, цифровой рубль, страхование и другие. Слушатели также узнают, как защитить свои права как потребителей финансовых услуг и что делать, если пострадали от мошенников.