Банк России проводит Весеннюю сессию онлайн-уроков по финансовой грамотности

Открыта Весенняя сессия онлайн-занятий Банка России по повышению финансовой грамотности взрослого населения, людей старшего возраста и школьников!
В программе сессии – занятия на актуальные финансовые темы: грамотное распоряжение личными финансами, ответственное кредитование, финансовая безопасность, цифровой рубль, страхование и другие. Слушатели также узнают, как защитить свои права как потребителей финансовых услуг и что делать, если пострадали от мошенников.
Занятия проходят в формате вебинаров и предусматривают возможность обратной связи с лектором. Можно выбрать удобный день и время занятий. Расписание занятий размещено на интернет-сайтах:
Сессия продлится до 18 апреля.