США и Украина обсудили дату и место переговоров о мире

Руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак и советник президента США по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц обсудили место и время проведения переговоров по мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Об этом в среду, 5 марта, рассказали в Киеве.

Как отметил советник Зеленского Дмитрий Литвин, обсуждение этого вопроса проводилось по телефону. Другие подробности он не раскрыл, в том числе не стал рассказывать, какие варианты рассматривались.

Владимир Зеленский объявил в своем Telegram-канале, что уже готовится "план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира", причем работа эта ведется "быстро" — пресловутый план "будет готов в ближайшее время".

Уолтц, в свою очередь, подтвердил в интервью Fox News, что "вчера и сегодня" был сделан "положительный шаг вперед" в обсуждении даты, места и состава участников переговоров по прекращению боевых действий на Украине.

Ранее глава ЦРУ Джон Рэтклифф подтвердил, что американские власти взяли паузу в оказании военной поддержки украинским властям, в том числе "на фронте разведки". Он объяснил это желанием Вашингтона "добиться ответственности от всех за установление мира".

При этом американский президент Дональд Трамп рассказал, что получил "мощные сигналы" от российской стороны о готовности к мирным переговорам по Украине. Он также принял послание главы киевского режима Владимира Зеленского с выражением сожаления о скандале в Белом доме.