Более 70% российского рынка детских игрушек занимают импортные товары. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова считает, что зарубежные поставщики прививают российским детям неправильные ценности.

В частности, считает Лантратова, у детей стала стираться грань между добром и злом, а также перестает формироваться правильная система ценностей. Она привела в качестве примера популярную игрушку Хагги Вагги. Это персонаж компьютерной игры, который своим видом походит на создание из фильма ужасов. По словам Лантратовой, она общалась с родителями, у детей которых после покупки такой игрушки обнаруживались бессонница и даже энурез, сообщает Life.ru.

"Происходит демонизация игрушек, образ доброго героя стал меркнуть... У нас продается огромное количество игрушек-монстров, игрушек в гробах. Это образы, с которыми растет ребенок, а потом мы удивляемся числу детских суицидов", - возмущается Яна Лантратова.

Кроме того, она заявила, что большинство "чудищ" создаются на заводах американской компании Mattel, которая, не стесняясь, финансирует ВСУ и поддерживает нацистский режим на Украине. При этом предприятие занимает огромную долю российского рынка игрушек.