Умер известный режиссер Илья Шерстобитов

Сегодня, 4 марта, стало известно, что кинопродюсер, режиссер и сценарист Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет. По некоторым данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Как передает SHOT, в последнее время Шерстобитов жаловался на аритмию, сильную усталость и пониженное давление. На днях он вернулся домой после съемок сериала "Хоккеймен" и ему резко стало плохо. Родные вызвали скорую, и Илью экстренно госпитализировали в Москве. Сегодня появилась информация, что Шерстобитов умер в больнице.

Напомним, что Илья Шерстобитов был мастером на факультете режиссуры Института кино и телевидения и продюсером более 20 фильмов и сериалов. В их числе - "Шаги", "Каникулы президента", "Вспоминая тебя", "Венец творения" и другие. Он также занимался режиссурой и написанием сценариев.