Пентагон объявил о готовности воевать с Китаем

Соединенные Штаты готовы начать войну с Китаем из-за угрозы введения высоких таможенных пошлин. Такое заявление сделал в среду, 5 марта, американский министр обороны Питер Хегсет.

Как отметил шеф Пентагона, комментируя заявление китайских властей о готовности к "любому типу войны" с США, "мы готовы", ведь "желающий мира должен готовиться к войне", пишет New York Post.

Хегсет подчеркнул, что желание и стремление предотвратить войну с Китаем вынуждает "быть сильными", поэтому США и "перестраивают свою армию". Министр заявил, что "мы живем в опасном мире с могущественными, восходящими странами с совершенно другой идеологией".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что задача сдерживания Китая будет приоритетной для Соединенных Штатов под руководством Дональда Трампа, тогда как Россию в его администрации считают "угрозой сегодняшнего дня".

Белорусский президент Александр Лукашенко предупредил, что американские власти могут попытаться в ходе переговоров по Украине "столкнуть" Россию и Китай. Как отметил политик, неизвестно, что именно в Вашингтоне "потребуют от россиян за прекращение войны".