Американист Васильев: Трамп предстал перед нацией как прагматик и догматик

Сохраняется ли у президента США уверенность в том, что он может добиться разрешения конфликта на Украине? Какими средствами в представлении Трампа можно заставить Киев пойти на переговоры? И смягчит ли Белый дом риторику в противостоянии с европейскими партнёрами или продолжит жёсткий курс?

Заявления Дональда Трампа в Конгрессе Алексей Фролов обсудил подробнее в программе "События. 25-й час". Своим мнением поделится главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

"Трамп предстал перед нацией мало того, что красноречивым и остроумным оратором, но еще и в двух видах: как прагматик и как догматик. Выгода от того, что он предлагал, прежде всего, направлена на США. Он подчеркнул, что будет работать именно на удовлетворение национальных интересов США. Где бы ни было", - отметил Владимир Васильев.

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