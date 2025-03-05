Итоги встречи Путина с новым президентом Абхазии

Сегодня, 5 марта, Владимир Путин провел в Кремле встречу с избранным президентом Абхазии Бадрой Гунбой. Россию и Абхазию связывают особые отношения, заявил Путин. Он пообещал, что Россия поддержит Абхазию гуманитарными поставками электричества — Гунба отметил, что сейчас гуманитарные поставки почти исчерпаны.

Кроме того, Путин даст указания продлить программу предоставления гражданам Абхазии российского гражданства, передает РИА Новости. Также российский президент распорядится увеличить количество пунктов и сотрудников для выдачи водительских удостоверений гражданам Абхазии — 1 апреля вступает в силу закон о необходимости абхазцам иметь такие документы. Гунба просил отложить вступление закона в силу на два года.

Напомним, 1 марта в Абхазии прошёл второй тур досрочных президентских выборов. В нём участвовали исполняющий обязанности президента Бадра Гунба и лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба. Явка во втором туре составила около 70%. Два участка для голосования были открыты в России - в Москве и Черкесске. Досрочные выборы были назначены после решения предыдущего президента республики Аслана Бжании подать в отставку 19 ноября.