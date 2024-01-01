Предводитель киевского режима Владимир Зеленский, менее недели назад со скандалом выдворенный из Белого дома за категорический отказ от мирных переговоров, заявил, что скоро будет обнародован новый план достижения мира.

В своем Telegram-канале Зеленский рассказал, что провел разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом, чтобы проинформировать его о встрече с лидерами Великобритании и Франции, а также "обсудить наши совместные усилия".

По утверждению главы киевского режима, уже готовится "план первых шагов по приближению справедливого и устойчивого мира", который "будет готов в ближайшее время". Подробности он не привел, однако заверил, что "Европа имеет общее видение окончания войны и гарантий безопасности", а потому ей следует отвести место за столом предстоящих переговоров с Украиной и США.

Прежде Зеленский уже пытался продвигать "формулу мира" и "план победы". Российский министр иностранных дел Сергей Лавров называл их тупиковыми и шизофреническими, подчеркивая бессмысленность идей главы киевского режима.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года рассказал, на каких условиях могут быть прекращены боевые действия. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что "там видно, что мы открыты к решению именно на основе баланса интересов".