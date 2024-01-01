Безработица в России вновь пошла в рост

Безработица в России в январе 2025 года продемонстрировала рост впервые с декабря 2023 года — показатель увеличился до 2,4%. Такие данные в среду, 5 марта, приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В период с октября по декабрь 2024 года безработица сохранялась на историческом минимуме в 2,3%. Значение в 2,4% было зафиксировано с июня до сентября, снизившись с 2,6% в апреле-мае 2024 года.

Тренд на снижение уровня безработицы сохранялся с конца 2023 года, в рост показатель пошел впервые за последний год. В абсолютном выражении число безработных в России в январе 2025 года составляло 1,808 миллиона человек — это на 20 тысяч превысило показатель декабря 2024 года, сообщает "Интерфакс".

Прежде безработица в России раз за разом демонстрировала рекордно низкий уровень. Российский лидер Владимир Путин в декабре 2024 года отмечал, что в нашей стране этот показатель составлял лишь 2,3%, а на Западе — 7% и выше. При этом проблемы молодежной безработицы в России больше нет, рассказал президент.

На этом фоне возникла иная проблема: дефицит кадров в целом ряде отраслей. Глава Минтруда Антон Котяков сообщал, что с учетом темпов развития экономики и перспектив ее роста до 2030 года дефицит кадров на рынке труда, особенно по квалифицированным рабочим, оценивается в 2,4 миллиона человек. Положение осложняет долгосрочный демографический тренд.