Новая мода: в Сети стала популярной девушка-лошадь

Смешались в кучу кони, люди... Квадроберы, пушистики, хобби-хорсеры - всё это уже мода вчерашних дней. Путь к озверению пройден немалый. Что у нас сегодня в тренде? Новые чудеса самоидентификации: полное слияние с живой природой!

Главная звезда сегодняшнего бестиария - Хорсгёрл. Или девушка-лошадь. Неизвестно, то ли родилась такой, то ли пережила серию метаморфоз. Но она ещё и поёт. Под миллион просмотров каждого клипа.

Не могут люди держать себя в узде. Всё бы им потерять человеческий облик и перейти в мир животных. Во Франции этот тренд принял орнитологический уклон. Провели международный чемпионат - кто больше на чайку похож? Надо было изъясняться на языке птиц.

Один из участников рассказывает, как пил солёную воду, прятался в песке и пытался вести себя как чайка. Но рождённый ползать - летать не может! Сколько креативных идей подкидывает нам мир братьев меньших. А почему забыты персонажи сериала "Свиньи в космосе"? Где в реальной жизни очаровательная мисс Пигги? Доктор Окорок и капитан Свиное рыло?

В гламурном мире главное не содержание, а форма - хоть лошадиная голова, хоть перья чайки. И чем эта форма выразительнее - тем выше монетизация. В этом смысле мало кто может переплюнуть Ким Кардашьян. На Таймс-сквер в Нью-Йорке удивлённые поклонники смотрят на овощное изобилие форм своего кумира. Хотя многие сомневаются - а стоило раздувать Ким до таких масштабов? Не лопнула бы.

В действительности всё не так, как на самом деле.