День рождения дочки Муцениеце обернулся скандалом

По случаю дня рождения дочери Мии Агата Муцениеце закатила грандиозное торжество с конкурсами, бумажной дискотекой, розыгрышами и прочими развлечениями. Праздник проходил в стиле пижамной вечеринки. Кульминацией вечера стал вынос торта с зажженными свечами. Мия загадала желание и задула их. Рядом с ней оказалась мать, актриса Агата Муцениеце, и ее новый возлюбленный, музыкант Петр Дранга.

Фотографии и видео с мероприятия актриса опубликовала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Вот только не обошлось без скандала. В Сети бурно обсуждают вечеринку по случаю дня рождения Мии. В частности, многие обратили внимание, что на празднике не было старшего брата девочки, 12-летнего Тимофея. Кроме того, не присутствовал на вечеринке и отец Мии, актер Павел Прилучный.

Интернет-пользователи судачат, что отношения бывших супругов настолько плохи, что актеры даже не сумели договориться о том, чтобы родные брат и сестра воссоединились на одном празднике. При этом, кстати, Прилучный поздравил наследницу в своем аккаунте в "Инстаграм". То же самое сделала и его новая супруга, актриса Зепюр Брутян.

Еще комментаторы в Сети обратили внимание на лицо Мии. По их мнению, именинница отмечала день рождения с макияжем, а ведь девочке всего девять лет. Многие с критикой обрушились на Муцениеце, дескать, та позволила дочке воспользоваться косметикой в таком юном возрасте.