Российская сторона даст ответ на решение румынских властей объявить военного атташе России и его заместителя персонами нон грата. Об этом предупредили в среду, 5 марта, в российском Министерстве иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве не стали вдаваться в подробности относительно того, какой будет реакция на действия Бухареста и когда она последует, отметив лишь, что Румынию ждет "соответствующий ответ", сообщает РИА Новости.

Ранее в российской Службе внешней разведки отмечали, что решение румынских правоохранителей обвинить кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску в нарушениях на выборах продавили власти Евросоюза. Они и войну европейским лидерам, поддерживающим линию Вашингтона на возобновление диалога с Москвой.

При этом глава канцелярии президента Румынии Кристиан Диаконеску утверждал, будто российская сторона требовала вывода войск НАТО с востока Европы в ходе переговоров с представителями американской администрации в Эр-Рияде. Кремль это опроверг.