Глава британского кабмина Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон целых пять дней уговаривали предводителя киевского режима Владимира Зеленского сменить подход к лидеру США Дональду Трампу после скандала в Белом доме. Об этом рассказали информированные источники.

Как утверждают собеседники The New York Times, европейские политики сразу же после скандальной встречи в Вашингтоне, после которой Зеленского выгнали из Белого дома, призывали его вернуться и примириться с Трампом.

Однако Стармер и Макрон быстро переменили мнение, сочтя, что лучше дать американскому лидеру остыть. При этом Зеленского начали подталкивать к примирению, уговаривая его сменить подход к Трампу — продолжалось это пять дней, после чего появился пост главы киевского режима со словами "сожалею" и "пришло время все исправить". В Вашингтоне дали понять, что примут это в качестве извинений, но потребовали действенных шагов к миру с Россией.

В Кремле отреагировали на это позитивно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "готов (к переговорам, имея в виду Зеленского, — прим. ред.) — это хорошо" и "позитивно".

Однако бывший советник президента США Дональда Трампа Стивен Бэннон предупредил, что "Зеленскому доверять нельзя", потому что "он жулик и подонок", а скандал в Белом доме он спровоцировал намеренно.