Представлены новые женщины-герои СВО

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в ходе спецоперации. Старший лейтенант Анастасия Рыбина, командир расчёта зенитного ракетного комплекса, получив информацию о приближении вражеской воздушной цели, отдала приказ уничтожить объект, а после - переместить ЗРК на запасную позицию. В результате профессиональных действий метким огнём расчёта под руководством Анастасии Рыбиной управляемая авиационная бомба, выпущенная боевиками, была уничтожена на безопасном расстоянии.

Ефрейтор Камила Нарзиева во время активных боестолкновений с противником оказывала первую помощь раненым и эвакуировала их в полевой госпиталь. Также Камила доставляла гуманитарный груз и медикаменты гражданскому населению. Благодаря профессиональным навыкам ефрейтор Нарзиева оказала квалифицированную помощь более чем 200 военнослужащим.