Российские военные взяли под полный контроль село Привольное в ДНР. На других участках фронта наши штурмовые отряды уверенно атакуют врага, продвигаясь вглубь обороны противника, наносят поражение бронетехнике и личному составу ВСУ.

Точно в цель бьют расчеты FPV-дронов. На Александро-Калиновском направлении всю мощь заряда на врага обрушивают беспилотники, которые управляются по оптоволоконному каналу. А это значит, что они практически неуязвимы перед радиоэлектронным подавлением противника.

На Харьковском направлении по вражескому опорнику отработали экипажи танков Т-72Б3М. Стреляли с закрытых позиций по выявленным целям. А на Южно-Донецком - мощную поддержку передовым отрядам оказала реактивная артиллерия. Расчеты РСЗО "Ураган" залповым огнем накрыли укрепрайон ВСУ, неприятель понес серьёзные потери.

В Курской области и днем, и ночью по неонацистам бьет армейская авиация. В ходе поддержки наземных подразделений экипаж вертолета Ка-52М ракетным ударом уничтожил скопление бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе. Успешно выполнив поставленную задачу, пилоты ушли на предельно малую высоту, совершили противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек, благополучно обошли ПЗРК противника и вернулись на аэродром базирования.