Силы ПВО перехватили дрон ВСУ над российским регионом

Силы противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на российской территории с помощью дрона. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над регионом России, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что беспилотник ВСУ был обнаружен над Воронежской областью. Украинский дрон перехвачен системами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщил в Telegram губернатор Воронежской области Александр Гусев, в результате падения перехваченного украинского беспилотника повреждения получило одно строение. Пострадавших нет. По данным Гусева, опасность атаки БПЛА в регионе не объявлялась.